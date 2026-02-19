3月中旬にもダムの枯渇が心配されている愛知県の豊川用水で、2月20日から新たな対策が始まります。20日午後、豊橋市や豊川市など地元自治体の職員ら12人が参加し、緊急の対策会議が13年ぶりに開かれました。会議では、20日午前9時から、豊川の下流で流れる水を下流水域に影響のない範囲で豊川用水へ送り込む対策を実施することなどが決まりました。中部地方整備局 豊橋河川事務所の山路哲副所長：「今対策をしないと、3月中