保護犬を家族に迎えてから、素敵な出来事や嬉しい変化がたくさんあって…？保護犬と飼い主さんの9年間の軌跡が感動を呼び、投稿は記事執筆時点で4万8000回再生を突破しています。 【動画：9年前、保護されていた犬を家族としてお迎えした結果…14歳になった『現在までの記録』】 保護犬と家族になった日 Instagramアカウント「mana_ash_michi」に投稿されたのは、保護犬の「マナ」ちゃんと飼い主さんが共に歩んできた9年間の軌