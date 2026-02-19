Mrs. GREEN APPLEが公式Instagramを2月18日に更新。新曲「lulu.」MVの若井滉斗にフィーチャーしたメイキング映像を公開している。 （関連：【写真】ミセス 若井滉斗、草原で戯れるMVオフショット「髪型も二重もカッコいい」「3人仲良くて嬉しい」） 映像は森の中で楽器を弾き語るシーンから始まり、共演者たちと談笑している姿や、羊を愛でるオフショットなどが続いていく。草原で二重を作りキリッとし