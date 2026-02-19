楽天モバイルと楽天シンフォニーは、共同開発した自律型RAN省電力化ソリューションにおいて、「TM Forum」から「自律型ネットワーク レベル4」認定を取得したと発表した。商用Open RAN環境での省電力化シナリオ（GB1059H）での認定は世界初となる。 今回の認定では、楽天モバイルが運用するクラウドネイティブOpen RANと、AIを活用したネットワークの自律運用が評価されたかたち。具体的には、最