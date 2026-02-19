楽天グループと楽天カードは、楽天カード会員向け英語対応アプリ「Rakuten Card Lite」に、AIエージェントを搭載した。 AIエージェントの搭載により、個々人にあわせた情報を提供しやすくなる。たとえば、「2025年10月から12月までの利用金額の推移を教えて」と伝えると、1カ月ごとに金額を並べて回答してくれる。はたまた、「スーパーマーケット」「レストラン」といっ