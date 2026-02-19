19日(木)は、真冬の寒さが戻って雪が降ったところもありました。最高気温は、新潟市中央区で5.6℃、上越市高田で3.9℃などすべての観測地点で昨日より大幅に気温が下がりました。 一方で、20日(金)日中は日差しのぬくもりを感じられそうです。 ◆20日(金)午前9時の予想天気図 日本付近は日本の南に中心を持つ高気圧に覆われるでしょう。県内は多少雲が広がるところがありますが、おおむね晴れる見込みです。 ◆予想気温