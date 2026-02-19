桃の節句を前に、新潟市西蒲区の岩室温泉では20日から恒例の『ひな巡り』が始まります。 岩室温泉『ひな巡り』のメイン会場・能面アトリエには、24組のひな飾りが展示されています。旅館や土産物店など33カ所にもひな人形が飾られていて、温泉街を散策しながら個性的でかわいらしい姿を楽しめます。 ■入澤芽生記者 「岩室の和菓子屋さんの桜餅をいただきます。サクラの香りがしておいしいです。春を感じます。」 ■実行