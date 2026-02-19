札幌・すすきののホテルで頭部のない男性の遺体が見つかった事件の母親の控訴審です。札幌高裁は一審判決を破棄し、減刑となる懲役６か月・執行猶予２年の有罪判決を言い渡しました。母親に言い渡された判決は、一審から減刑となる有罪判決でした。（裁判長）「被告人を懲役６か月に処する。２年間、刑の執行を猶予する」田村浩子被告は２０２３年、娘の瑠奈被告が男性の頭部を自宅に隠すことを容認したとして死体遺棄ほう助の罪と