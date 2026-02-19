まもなく卒業シーズン。小学校での思い出を形に残そうと、金沢市内にある3つの小学校が合同で一つの曲を作りました。タイトルは「100万分の1の出会い」。曲に込めた思いを取材してきました。歌「当たり前に歩いてきた・・・」この春卒業する6年生101人が歌うのは、オリジナル曲「100万分の1の出会い」。卒業後、同じ西南部中学校へ進学する押野、三和、西南部の3つの小学校の児童が、2025年6月から制作したものです。育友会・正来