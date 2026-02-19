牧は侍ジャパン前監督の栗山氏と挨拶を交わした(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で野球日本代表「侍ジャパン」の監督を務めた栗山英樹氏が2月19日、宮崎合宿を訪問した。前回大会で世界一をともに分かち合った牧秀悟は牧原大成とともに挨拶に向かい、言葉を交わした。【写真】3年前の雪辱!?ダルビッシュ有が投稿した牧原大成との「サシ飯」2ショットを見る栗山氏は「前回一緒