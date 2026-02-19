北陸電力は、利用しなくなった金沢市にある旧社宅をライフスタイルブランド無印良品と共に賃貸住宅としてリノベーションし、19日報道陣に公開しました。金沢市北安江にある鉄筋コンクリート造りの3階建てアパート。以前は北陸電力の社宅でしたが、利用されなくなったことから、賃貸住宅にリノベーションされることになりました。今回、タッグを組んだのが無印良品のリノベーションを展開するMUJIHOUSE」。築28年和室ベースの3DK→