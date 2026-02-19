侍ジャパンのソフトバンク・近藤健介外野手（３２）が３月のワールド・ベースボール・クラッシック（ＷＢＣ）に向けて順調な仕上がりぶりを示している。１９日に宮崎での強化合宿に参加。シートノックでは左翼に入り、フリー打撃では広角に快音を響かせた。「実戦を積んでいく中で課題も出てきますし、また自分の役割も明確になってくると思うんで、すり合わせながらやっていきたい」とうなずいた。卓越したバットマンとしてか