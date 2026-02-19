２月１日のセントポーリア賞で２勝目を挙げたラストスマイル（牡３歳、美浦・本間忍厩舎、父ポエティックフレア）は、皐月賞トライアルのスプリングＳ（３月１５日、中山）に向かうことが１９日、分かった。引き続き杉原誠人騎手とのコンビで挑む。