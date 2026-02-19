『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「就寝中に集団強盗現金奪い逃走棒のようなもので複数回暴行」についてお伝えします。◇19日、埼玉県狭山市の住宅で強盗致傷事件が起きました。 「何人かが室内に入ってきた」 午前4時半ごろ、通報したのは79歳の住人男性。警察によりますと、男性と妻が1階の寝室で寝ていたところ複数の人物が押し入り、男性を棒のようなもので複数回殴ったということです。押し入って