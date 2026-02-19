TOKYO MXのドキュメンタリー番組『TOKYO1weekストーリー』（毎週木曜後5：59）では、3月5日の放送でプロレスラーとして活動を再開したフワちゃんへの1週間の密着取材を届ける。【予告動画】再開後初めてテレビカメラの前で思いを語るフワちゃん2024年、SNS上での不適切発言をきっかけに活動休止したフワちゃん。その後、1年3ヶ月もの休止期間を経て再始動の場に選んだのは、タレントではなく、過酷なプロレスの道。国内最大