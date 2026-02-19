ボートレース江戸川のG1「開設70周年記念江戸川大賞」は19日、2日目が終了した。初日5R2着の板橋侑我（29＝静岡）が1号艇の2日目1Rでイン速攻を決めた。相棒の67号は近況、レース足が光る優良エンジン。「出足、回り足と乗り心地が良くて自分好み」と、板橋も好調機のパワーを継承している。11日に行われたオールスターのファン投票中間発表では68位タイ。投票最終日の20日に向け「オールスターへもう少しのところにいさ