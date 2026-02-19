ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード競技は、１８日の男女スロープスタイルで全種目の実施を終えた。日本代表は７日の男子ビッグエア（ＢＡ）で木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）が今大会日本勢初となる金メダルと木俣椋真（ヤマゼン）の銀に始まり、最終日のスロープスタイル（ＳＳ）では男子の長谷川帝勝（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銀、女子の深田茉莉（ヤマゼン）が冬季五輪日本勢女子最年少の金、ＢＡ金メダリストの村瀬