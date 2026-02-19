きょう午後、茨城県の常磐自動車道で、馬を乗せたトレーラーが横転し、馬が道路上に逃げました。けが人などはありませんでしたが、常磐道は一部区間で一時、通行止めになりました。警察などによりますと、きょう午後2時20分ごろ、茨城県北茨城市の常磐自動車道上り線の北茨城インターチェンジ付近で、トレーラーが横転しました。この事故でトレーラーに乗っていた馬が道路上に逃げ、NEXCO東日本によりますと、常磐自動車道の上り線