東京・江戸川区の橋の上でけさ、工事現場の誘導員がタクシーにはねられ死亡した。午前8時半ごろ、江戸川区の葛西橋の上で、「人がはねられた。男性が頭から出血している」と110番通報があった。警視庁によると、近くでは護岸工事をしていて、下り車線でトラックの誘導をしていた60代ぐらいの男性が、上り車線にはみ出した際、タクシーにはねられたという。男性は、意識不明の重体で搬送されたが、病院で死亡が確認された。タクシー