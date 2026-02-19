お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の野田クリスタル（39）がMCを務めるBSテレ東の「漫画クリスタル」（後10・00）が26日に放送される。従来の漫画紹介番組とは一線を画すBSならではの一歩深い視点で漫画を紹介する。番組では「マンガ大賞2022」で大賞を受賞した「ダーウィン事変」のうめざわしゅん氏がゲスト出演する。芸人の吉川きっちょむ（37）、「マンガ大賞」選考員も務めるのん氏と「ダーウィン事変」について熱いトー