記者会見する経団連の筒井義信会長＝19日午後、岡山市経団連の筒井義信会長は19日、高市早苗首相が、2026年度予算案の25年度内成立を目指す姿勢に関し「拙速な審議は好ましくない。熟議を凝らしてほしい」とけん制した。岡山市で開いた地元経済団体との懇談会後の記者会見で述べた。予算案は衆院選の影響で国会提出が遅れた。年度内成立のためには審議時間の大幅短縮などが必要になるが、審議が不十分になるとの指摘が出ている