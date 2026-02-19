◆第３回ブルーリボンマイル・ＳＰ１（２月１９日、笠松競馬場・ダート１６００メートル、良）東海地区でのグランダム・ジャパン２０２６古馬春シーズンの対象競走に牝馬１０頭が出走し、９番人気で単勝６４８０円のエイシンジョルト（牝５歳、笠松・笹野博司厩舎、父マジェスティックウォリアー）が制覇した。同レースは３回目で、初めて地元笠松の所属馬が勝った。１番人気で兵庫から参戦のスマートアンバー（下原理騎手）は２