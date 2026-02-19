厚生労働省薬事審議会の専門家会議は１９日、ｉＰＳ細胞（人工多能性幹細胞）から作製した心臓病とパーキンソン病の再生医療製品２製品について、製造販売の条件・期限付き承認（早期承認）を了承した。２製品は近日中に厚労相が承認する。同省によると、ｉＰＳ細胞由来の再生医療製品の実用化は世界初とみられる。製造販売が了承されたのは、大阪大発新興企業「クオリプス」が開発した心筋細胞シート「リハート」と、製薬大