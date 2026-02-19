19日「イット！」が訪れたのは、埼玉・深谷市の野菜畑です。六次産業協同組合・塚田俊幸さん：深谷リーキです。ネギの3倍以上あります。「西洋ネギ」と呼ばれ、通常のネギに比べ、太くずっしりとした品種「深谷リーキ」。栽培方法がネギと似ているため、深谷ネギ栽培のノウハウを生かして誕生しブランド化されました。塚田さんによると「ネギに比べると辛みもニオイも少なく、加熱することによって甘みとうまみが非常に強くなって