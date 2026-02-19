STARTOENTERTAINMENTのジュニア内グループACEesの作間龍斗（23）が19日、都内で連続ドラマW−30「ながたんと青と−いちかの料理帖−2」完成報告会に出席した。戦後間もない京都を舞台に家の老舗料亭の経営危機を救うため、女性料理人・いち日（門脇麦）が政略結婚した15歳年下の周（作間）と反発し合いながらも料亭再建を目指すグルメラブストーリー。23年に放送された前作が好評を博し、前作から主演の門脇麦（33）と作間らが続