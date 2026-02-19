任期満了に伴う石川県知事選挙が19日、告示されました。現職と新人合わせて3人が立候補を届け出て、17日間の選挙戦に入りました。梅が咲き始めた金沢。寒空の下、候補者たちが第一声を響かせました。前金沢市長で新人の山野之義候補(63)。 新人・山野 之義 候補：「県民の皆さん一人一人に寄り添って、危機には真正面から向かい合って、決断をする、そのことが県のリーダーに求められること」国民民主党石川県連の