被災地の住民の孤立防止や健康増進につなげようと、18日から能登の6市町で、新たなスマートフォンアプリの実証事業が始まりました。18日、石川県輪島市で行われた体験会では…「ピッと押すの？」「はい。この白いところを」2次元コードを読み込んだ男性のスマートフォンには、ポイント付与の通知が…18日から石川県七尾市以北の6市町で、実証事業が始まったスマートフォンアプリ「のとピッと」。被災地の