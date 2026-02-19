市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：あす20日朝は19日より冷え込み、全域で氷点下でしょう。一方、21日・土曜日、22日・日曜日の最高気温は、4月上旬から中旬並みの予想です。20日の予想天気図です。 小野：低気圧が2つありますが、石川県内への影響はないでしょう。上空の寒気は弱めですが、まだ、石川県内に残ります。そこに