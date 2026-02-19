ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得したりくりゅう?こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３＝ともに木下グループ）組の「木原運送」が、台湾でも注目されている。りくりゅうはフリーで世界歴代最高の１５８・１３点をマーク。合計２３１・２４点でショートプログラム（ＳＰ）５位から大逆転で金メダルを獲得した。表彰式で、木原が三浦を人形のように持ち上げ表彰台に乗り降りさせる姿が話題に。フ