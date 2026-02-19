【モデルプレス＝2026/02/19】女優の秋野暢子が2月19日、自身のInstagramを更新。孫との2ショットを公開した。【写真】69歳朝ドラヒロイン「微笑ましい」“孫とデート”膝上に抱きかかえた2ショット◆秋野暢子「孫とデート」2ショット披露秋野は「昨日は、孫とデートでグレープ食べました。食べたのは私と娘ですが」と報告し、クレープを前に撮影した孫との写真を投稿。膝の上にのせた孫を後ろから両手で支え、優しい微笑みを浮か