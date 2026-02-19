Netflixの恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島』シーズン5出演者のチェ・ミナスが、本格的な芸能活動をスタートさせた。最近、俳優イ・サンイや女優ユ・インナなどが所属する芸能事務所チョロクベムエンターテインメントの公式SNSに、チェ・ミナスに関するコンテンツが公開された。【注目】“全方位に色目”で総スカンも…話題性1位の チェ・ミナス同アカウントには2月18日、チェ・ミナスの雑誌撮影のビハインドカットが掲載された