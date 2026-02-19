シングルベッドサイズほどのマットレスを万引きしたとして38歳と40歳の夫婦が逮捕されました。 警察によりますと窃盗の疑いで逮捕されたのは三重県松阪市のともに無職、38歳の男と40歳の女の夫婦です。 2人は去年4月18日、鳥羽市の商業施設からマットレス1つ（販売価格約4万5000円）を運び出して盗んだ疑いがもたれています。 認否について警察は明らかにしていません。 4月19日に従業員がマットレスがないことに気