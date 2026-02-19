【ベイチューブ プレミア配信】 3月21日12時より配信予定 タカラトミーは、ベイブレード公式YouTubeチャンネル「ベイチューブ」にて3月21日12時よりプレミアム配信を予定している。 3月21日は、ベイブレードのシュートの掛け声「3・2・１GOシュート！」にちなんでベイブレードの日となっている。プレミア配信では「ベイブレードX」の