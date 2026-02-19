【POP UP PARADE 初音ミク シナモロールコラボVer. L size】 受注期間：2月19日～3月18日 6月 発売予定 価格：9,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE 初音ミク シナモロールコラボVer. L size」を6月に発売する。受注期間は3月18日まで。価格は9,800円。 本製品は、「初音ミク」と「シナモロール」のコ