児島警察署 酒気を帯びた状態で車を運転したとして、道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで、19日、倉敷市下津井の建築業の男(41)が現行犯逮捕されました。男は別の車に衝突し、相手の男性にけがをさせたということです。 警察によりますと、男は19日午前6時20分ごろ、倉敷市児島通生で酒気を帯びた状態で軽自動車を運転し、駐車場から国道に出た際に50代の男性が運転する乗用車に衝突した疑いが持たれています。男性は背