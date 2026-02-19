ジュニアの5人組「ACEes」の作間龍斗（23）が19日、都内でWOWOW連続ドラマW―30「ながたんと青と2」（20日スタート、金曜後11・00）の完成報告会に出席した。門脇麦（33）演じる主人公が経営難の実家の料亭存続のために、15歳年下で老舗ホテル経営者の息子（作間）と政略結婚したことから始まるラブストーリーの続編。撮影のため京都に1、2カ月滞在。前作の撮影では観光地をよく訪れていたが「今回は地元の家族経営のラーメ