FC町田ゼルビアの黒田剛監督（55）が19日、東京都町田市のクラブ施設「三輪緑山ベース」で取材に応じ、首位・東京V戦（21日、味の素スタジアム）へ「首位を食うという強い気持ちでいきたい」と意気込んだ。現在3位のチームはこの日、完全非公開で調整した。走力が磨かれている東京Vを「今年は活動量もあるし、全員の目線がそろいながら攻守でまとまった組織になっている」と警戒する。アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリ