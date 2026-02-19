パンパンパンと大きな爆発音をあげながら建物から立ち上る煙。走って逃げる人の姿も見られます。撮影者：家族が店の中にいたときに爆竹が爆発した。中国内陸部の湖北省で18日に撮影された映像。爆発現場は、花火や爆竹を扱う専門店でした。この事故で約100平方メートルが焼け、店の経営者1人と客11人の合わせて12人が死亡。命を落とした客のうち5人は、未成年だったということです。この3日前には、東部の江蘇省でも花火や爆竹の販