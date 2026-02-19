出会いと別れが交差する春に、心にそっと寄り添う限定の香りが登場します。2026年3月5日(木)、フレグランスシリーズから発売される「マインドセンス グッドクライ」は、涙のあとに広がる澄んだ空気をイメージした一本。揺らぎやすい季節に、やさしく背中を押してくれる存在になりそうです。 透明感あふれる香りの構成 トップはレモンのきゅっとした酸味と、アップルのみずみずしい甘さが重なり、石けんのような清