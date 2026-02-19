ウェンディーズ・ジャパンおよび、ファーストキッチンでは、東京・大阪・京都などの24店舗で高級バーガー第6弾となる新商品『トリュフ＆モッツァレラベーコネーター』（1650円）、『トリュフ＆モッツァレラベーコネーター ダブル』（1990円／ともに単品・税込）を、26日より期間限定販売する。なお、日本限定のオリジナル商品となる。【写真】ダブルはパティが2枚でボリューム感たっぷり！『トリュフ＆モッツァレラベーコネータ