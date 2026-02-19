TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）が19日に生放送され、木曜メンバーが“おでんの変わり種”を試食して意外なNo.1を決定した。前回12日の放送で“おでんのこだわり”を取り上げた際、視聴者から「余ったおでん汁で米を炊く」「必ず手羽先を入れる」などのほか「コンビニでおでんを買ってマーガリン入りのロールパンを沈めて食べる」など意外なおススメも届いた。後日、番組の複数スタッフが「マーガリン入りのロ