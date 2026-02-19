韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領に、無期懲役の判決が言い渡されました。19日午後、ソウル中央地裁で開かれた判決公判は、全国に生中継されるなど大きな注目を集めました。裁判所前の道路沿いには、尹被告の支持者が両側の歩道を埋め尽くすほど集まっていました。判決公判で裁判長は、尹被告が2024年に非常戒厳を宣言し、国会に軍を動員するなどしたことについて、内乱首謀罪を認定し無期懲役の判決を言い渡しました。特