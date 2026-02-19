節水が呼びかけられている、豊川用水の水を使う愛知県田原市。小学校でも節水対策が進められています。 【写真を見る】カラカラ天気いつまで…小学校で節水対策 給食は“盛り合わせ”で食器を減らす 水の使用量“2割減”でも｢通常の給食出せない心配も｣ 愛知･田原市 2月18日、田原市にある赤羽根小学校の給食の献立は、「カレーうどん・牛乳・ちくわの磯辺揚げ・サラダ」です。 給食に関連する節水対策は、今月から取り組