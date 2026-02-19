プロ野球・巨人は19日に行われた2軍対ソフトバンクの練習試合で、郡拓也選手が死球を受け、右手手背部、右手の甲の骨折と診断されたと発表しました。6回、ソフトバンクのマウンドには育成の田上奏大投手。ボールがインコース高めに入ってきたため、反応した郡選手でしたが、そのボールが右手の甲に当たり、負傷交代。宮崎市内の病院で、骨折と診断されたということです。