4月11日にデビューを予定していた5人組アイドルグループ「#NOID」が19日、公式X（旧ツイッター）を更新。一部メンバーのグループ規約違反行為にともない複数メンバーより活動辞退の申し出があったとし、解散を発表した。運営は「このたび、萌ゆなに関する一連の騒動に加え、NOIDグループ規約違反に該当する事案が確認されました。本件につきまして、運営側にて事実確認を行うとともに、今後の活動方針についてメンバーと複数回にわ