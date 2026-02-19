懐かしい思い出を共有する楽しさは、時代が変わっても色あせないものです。かつて夢中になった流行が、数十年後の絆を深めるきっかけになるかもしれません。金沢真之介さんが描いた作品『50年後の平成女児』が、SNSで大きな反響を呼んでいます。【漫画】『50年後の平成女児』（全編を読む）物語の舞台は、今から50年後のとある老人ホームです。入居者の安井が「プロフ帳書かない？」と切り出したことをきっかけに、かつての平成女