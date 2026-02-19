中国の中央農村工作会議が2025年末に開かれ、26年の「三農」（農業・農村・農民）政策の基本方針が示された。今回の会議で、例年と比べて特に強調されたのは「因地制宜（地域の実情を踏まえて進める）」という考え方だ。中国メディアが伝えた。中国通信社（CNS）によると、昨年10月の共産党第20期中央委員会第4回全体会議（四中全会）で採択された「第15次五か年計画（十五五）」（26〜30年）でも、農村振興は一律の方法ではなく、