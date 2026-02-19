Photo: 納富廉邦 もう20年以上、PFU社の「Happy Hacking Keyboard（以下、HHKB）」を使っている私にとって、パームレストは手放せない相棒だが、実際の普及率はそう高くはないだろう。ところが恐ろしいことに、パームレストの世界には高級キーボードを越える価格の製品も存在するのだ。ほとんど工芸品の域にある実用品 Photo: 納富廉邦