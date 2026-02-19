高市総理がきのう第２次高市内閣を発足させました。 【写真を見る】第2次高市内閣発足県2区選出・鈴木憲和衆議院議員が農林水産大臣に再任される（山形） 閣僚人事については全員を再任したため、県２区選出の鈴木憲和衆議院議員が農林水産大臣に再任されました。 高市総理「本日より高市内閣２．０の始動です。高市内閣２．０は挑戦し続けます」 高市総理はきのう夜、新内閣の発足にあたって記者会見を開き、国民の信任に応