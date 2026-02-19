強盗殺人未遂などの罪に問われている野村証券元社員の男の裁判で、検察は懲役２０年を求刑しました。 起訴状などによりますと野村証券の元社員の被告（３０）はおととし７月、顧客の８０代夫婦が住む広島市内の住宅で現金約２６００万円を奪ったうえ、妻がいる部屋に火をつけて殺害しようとした罪などに問われています。 １９日の裁判で検察は「身勝手な動機で被害者の殺害もいとわず完全犯罪を目論んだ計画的犯行」「被害者から